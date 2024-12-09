Названы фильмы, которые хотят снимать в Пермском крае

В Перми 12 декабря пройдет публичная защита проектов на «Питчинг неигрового кино». Заявки принимал с 11 ноября, важное условие для конкурсного отбора — проведение съемок в регионе или тематическая связь фильма с Пермским краем.
Ранее мы рассказывали о том, что призовой фонд составит 7 млн рублей. Победителей будут определять в трех номинациях: «Режиссерский дебют», «Короткометражный неигровой фильм», «Полнометражный неигровой фильм».
На конкурсный отбор пришло 35 заявок из разных регионов России: из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Свердловской и Амурской областей. Как рассказали в Пермской кинокомисси, из них выбрали 22 проекта.
|Переезд
|Остался живой
|На карандаше
|Мама впервые
|Любовь с первого свайпа
|Откуда я уйду
|Огонек. На грани возможностей
|Кинофикация
|Идеальные дни Алевтины
|Четыре зеркала
|Семья к семье
|Ермак. Поход в вечность
|Сила родного края
|Вишерский заповедник
|Ныв
|Подземная Пермь — проект инженера Деграунда
|Пермский мотор
|Рассвет семьи
|Деревянные Боги
|8000
|Мама
|Восточный рубеж
Каждый из проектов будет представлять в течение пяти минут, столько же выделят на вопросы членов жюри и зала. Оценивать проекты будет экспертный совет, в который вошли кинодеятели:
- Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК им. С.А. Герасимова, преподаватель. Программный директор нескольких кинофестивалей
- Елена Иевская, продюсер «Руки вверх production», PR-менеджер RUTUBE
- Ольга Филонова, продюсер документального кино, ведущий продюсер конкурса «Россия — взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа
- Олеся Епишина, режиссер неигрового кино, член Союза кинематографистов РФ, выпускница ВГИКа (мастерская Б.Я. Караджева, Е.И. Резникова), участник и победитель национальных и международных кинофестивалей
- Валерий Колесов, продюсер, режиссер, сценарист театра и кино, преподаватель
В финале питчинга определят победители, между которыми распределят 7 млн рублей для реализации поданных на конкурс проектов.
Недавно мы рассказывали о том, что профессиональные режиссеры монтажа проведут два бесплатных мастер-класса в рамках «Док-резиденции».
Информационный обзор редакции. 16+
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