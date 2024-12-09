Названы фильмы, которые хотят снимать в Пермском крае

Ранее мы рассказывали о том, что призовой фонд составит 7 млн рублей. Победителей будут определять в трех номинациях: «Режиссерский дебют», «Короткометражный неигровой фильм», «Полнометражный неигровой фильм».

На конкурсный отбор пришло 35 заявок из разных регионов России: из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Свердловской и Амурской областей. Как рассказали в Пермской кинокомисси, из них выбрали 22 проекта.

Переезд Остался живой На карандаше Мама впервые Любовь с первого свайпа Откуда я уйду Огонек. На грани возможностей Кинофикация Идеальные дни Алевтины Четыре зеркала Семья к семье Ермак. Поход в вечность Сила родного края Вишерский заповедник Ныв Подземная Пермь — проект инженера Деграунда Пермский мотор Рассвет семьи Деревянные Боги 8000 Мама Восточный рубеж

Каждый из проектов будет представлять в течение пяти минут, столько же выделят на вопросы членов жюри и зала. Оценивать проекты будет экспертный совет, в который вошли кинодеятели:

Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК им. С.А. Герасимова, преподаватель. Программный директор нескольких кинофестивалей

Елена Иевская, продюсер «Руки вверх production», PR-менеджер RUTUBE

Ольга Филонова, продюсер документального кино, ведущий продюсер конкурса «Россия — взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа

Олеся Епишина, режиссер неигрового кино, член Союза кинематографистов РФ, выпускница ВГИКа (мастерская Б.Я. Караджева, Е.И. Резникова), участник и победитель национальных и международных кинофестивалей

Валерий Колесов, продюсер, режиссер, сценарист театра и кино, преподаватель

В финале питчинга определят победители, между которыми распределят 7 млн рублей для реализации поданных на конкурс проектов.

Недавно мы рассказывали о том, что профессиональные режиссеры монтажа проведут два бесплатных мастер-класса в рамках «Док-резиденции».

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