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Профессиональные режиссеры монтажа проведут два бесплатных мастер-класса в рамках «Док-резиденции»

Кинолаборатория «Док-резиденция» проведет бесплатные мастер-класс по монтажу документального кино. Их планируют провести 10 и 12 декабря в Центре городской культуры. Темы мастер-классов — «На пути к блокбастеру» и «Не навреди: взаимодействие режиссера монтажа с режиссером.

Пермь как фильм/ВКонтакте

Спикерами станут профессиональные режиссеры монтажа Филипп Громов, чей фильм The Cleaners («Чистильщики») был отмечен призом 40-го Московского международного кинофестиваля, и Ольга Бадина, член Пермского Союза кинематографистов, работавшая более чем над 50 кинокартинами.

Филипп Громов расскажет, как интересно подать любую историю, какие ошибки при этом можно допустить и что нужно сделать, чтобы создать документальный блокбастер. Ольга Бадина откроет тайны взаимодействия режиссера и режиссера монтажа: как не запутаться в материале и сказать именно то, что он хочет сказать зрителю, в каких случаях стоит отложить сценарий фильма в сторону и начать фантазировать.

Как рассказали в Союзе кинематографистов, монтажную мастерскую проводят при поддержке отдела департамента культуры и молодежной политики. Она стартовала со 2 декабря в рамках «Док-резиденции». Участники проекта работают над черновым монтажом пяти документальных фильмов.

Кстати! Пермский край попал в тройку лидеров по количеству съемок доккино. Всего в своеобразном рейтинге 12 регионов.

Информационный обзор редакции. 16+

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