Кинокомиссия начала принимать заявки на питчинг неигрового кино: призовой фонд 7 миллионов рублей

Начался прием заявок на «Питчинг неигрового кино» (18+). Отбор проектов направлен на развитие картин о Пермском крае и на территории Пермского края. В Пермской кинокомиссии рассказали, что общий призовой фонд составит 7 млн рублей.

Победителей будут определять в трех номинациях: «Режиссерский дебют» (в док-кино), «Короткометражный неигровой фильм» (от 15 до 30 минут), «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж не менее 52 минут). Как объяснили в пресс-службе губернатора и правительства, участниками могут быть не только представители Пермского края, но и других регионов. Главное, что сюжет был связан с Прикамьем или съемки прошли на его территории.

Проект для питчинга должен соответствовать одной из тем:

Береги: жизнь экосистем, природоохранные движения и профессии, естественная среда как наследие

Действуй: технологическое, физическое, духовное, нравственное развитие — ежедневный подвиг человека

Изобретай: взгляд в будущее технологий (развитие науки, инноваций и искусственного интеллекта на благо прогресса)

Объединяй: этнокультурное разнообразие и дружба народов (межнациональные браки, сотрудничество и сотворчество)

Помни: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (мир, единство и созидание)

Помогай: добровольчество, наставничество и взаимопомощь (передача социального капитала в области здравоохранения, благоустройства, образования и благотворительности)

Путешествуй: национальное культурное наследие (открытие неизведанных достопримечательностей и туристический потенциал регионов)

Твори: новые имена в искусстве и творчестве регионов, культурная жизнь небольших населенных пунктов, современные тренды в народном ремесле

Цени: семья — связь поколений и традиционные ценности

Производственный фильм: картины, в центре которых оказывается решение какого-либо производственного вопроса

Получение прокатного удостоверения — обязательное условие для субсидии. Заявки будут принимать до 2 декабря, а победителей пообещали объявить 12 декабря.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.