Объявлен лонг-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6»

Программа игрового кино включает 11 работ, среди них: реалистичные истории о жизненных ситуациях, стремлениях и взаимоотношениях, а также разные представления о том, каким может быть мир в будущем.

«Забор» (Лев Евлампиев, Пермь)

«Мусор» (Алексей Митягин, Пермь)

«Сон Андрея» (Рома Топор, Пермь)

«Случай Бретова» (Владислав Кричфалуший, Пермь)

«Окна» (Лика Оботина, Гамово)

«Однажды утром» (Дмитрий Рогозинский, Пермь)

«The Essence» (Максим Кириченко, Пермь)

«Любимый жанр» (Максим Серебренников, Пермь)

«Побочный эффект» (Александр Ларионов, Пермь)

«Наедине» (Лев Калимуллин, Пермь)

«Разрушение» (Максим Серебренников, Пермь)

Документальное кино охватить истории про жизнь в побеге от цивилизации, покорение самой высокой точки Европы, любовь и приверженность к своему делу.

«Древо» (Александр Нечаев, Пермь)

«Проживание» (Олеся Епишина, Пермь)

Проект «Отшельники». Серия 2. Деревня Нюзим (Наталия Луначева, Березники)

Проект «Отшельники». Серия 4. Деревня Тиминская (Наталия Луначева, Березники)

«Сопровождающий» (Анастасия Беляева, Пермь)

«На 5.6» (Светослав Кит, Пермь)

«На своем месте» (Владимир Шерстобитов, Березники)

«Аварийный выход» (Екатерина Черепанова, Дарья Лысакова, Пермь)

«Выпускница» (Надежда Хомутова, Пермь)

«Весла-ремесла» (Руслан Пепеляев, Милана Файзеева, Пермь)

«Окарина» (Артем Палкин, Лысьва)

Анимационные работы посвящены возникновению поселка Куеда, художнику-маринисту, черпающему творческую энергию из сил волы, жадном рыболове и силе семьи.

«Песнь солнца» (Василиса Юдина, Куеда)

«Певец моря» (Иван Ландышев, Куеда)

«Жадный рыболов» (Анастасия Кондакова, Усть-Кишерть)

«Самолет» (Мультстудия «Анимашка», Пермь)

«Мотор» (Мультстудия «Анимашка», Пермь)

«Моя улица» (Мария Корнеева, Пермь)

«Мурландия» (Мультстудия «Анимашка», Пермь)

«Счастья много не бывает» (Дарья Бурнышева, Пермь)

«В далекой галактике» (Козлов Максим, Мышкина Марьяна, Чайковский)

«Самолет и балерина» (Елена Казакова, Пермь)

В «Неформат» попали арт-видео, осенняя медитация, арт-хаусный фильм, музыкальные и танцевальные клипы.

«Осенняя медитация» (Александр Нечаев, Пермь)

«Взглядом» (Мария Киндеркнехт, Пермь)

Клип «Варкрафт — Полигонная ролевая игра» (Софья Погорельская, Пермь)

«Чары белого карлика» (Динара Садыкова, Пермь)

KURRENT MOMENT (Евгений Чащихин)

Клип фолк-группы Mythistory (Мифи́стори) «Велес» (Софья Погорельская, Пермь)

«Переход» (Оксана Чермашенцева, Алексей Евченко, Пермь)

«Сердце на рукаве» (Илья Носков, Пермь)

«У меня есть свой парк» (Данил Болотов, Пермь)

«Way» (Александр Нечаев, Пермь)

«Урал» (Диана Дылдина, Чусовой)

Недавно мы рассказывали, что до 2 декабря Пермская кинокомиссия будет принимать заявки на питчинг неигрового кино, призовой фонд составит 7 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции. 16+