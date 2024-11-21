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Объявлен лонг-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6»

29 ноября в «Кристалл-центре» начнется Краевой фестиваль молодых кинематографистов «5.6» (экс «Радуга Прикамья»). В конкурсную программу в этом году вошли 43 фильма: игровое и документальное кино, анимация и неформат. По итогам фестиваля жюри будет определять победителей в четырех номинациях. Также выберут среди всех работ выберут лучший фильм.

Пресс-служба фестиваля «5.6»

Программа игрового кино включает 11 работ, среди них: реалистичные истории о жизненных ситуациях, стремлениях и взаимоотношениях, а также разные представления о том, каким может быть мир в будущем.

  • «Забор» (Лев Евлампиев, Пермь)
  • «Мусор» (Алексей Митягин, Пермь)
  • «Сон Андрея» (Рома Топор, Пермь)
  • «Случай Бретова» (Владислав Кричфалуший, Пермь)
  • «Окна» (Лика Оботина, Гамово)
  • «Однажды утром» (Дмитрий Рогозинский, Пермь)
  • «The Essence» (Максим Кириченко, Пермь)
  • «Любимый жанр» (Максим Серебренников, Пермь)
  • «Побочный эффект» (Александр Ларионов, Пермь)
  • «Наедине» (Лев Калимуллин, Пермь)
  • «Разрушение» (Максим Серебренников, Пермь)

Документальное кино охватить истории про жизнь в побеге от цивилизации, покорение самой высокой точки Европы, любовь и приверженность к своему делу.

  • «Древо» (Александр Нечаев, Пермь)
  • «Проживание» (Олеся Епишина, Пермь)
  • Проект «Отшельники». Серия 2. Деревня Нюзим (Наталия Луначева, Березники)
  • Проект «Отшельники». Серия 4. Деревня Тиминская (Наталия Луначева, Березники)
  • «Сопровождающий» (Анастасия Беляева, Пермь)
  • «На 5.6» (Светослав Кит, Пермь)
  • «На своем месте» (Владимир Шерстобитов, Березники)
  • «Аварийный выход» (Екатерина Черепанова, Дарья Лысакова, Пермь)
  • «Выпускница» (Надежда Хомутова, Пермь)
  • «Весла-ремесла» (Руслан Пепеляев, Милана Файзеева, Пермь)
  • «Окарина» (Артем Палкин, Лысьва)

Анимационные работы посвящены возникновению поселка Куеда, художнику-маринисту, черпающему творческую энергию из сил волы, жадном рыболове и силе семьи.

  • «Песнь солнца» (Василиса Юдина, Куеда)
  • «Певец моря» (Иван Ландышев, Куеда)
  • «Жадный рыболов» (Анастасия Кондакова, Усть-Кишерть)
  • «Самолет» (Мультстудия «Анимашка», Пермь)
  • «Мотор» (Мультстудия «Анимашка», Пермь)
  • «Моя улица» (Мария Корнеева, Пермь)
  • «Мурландия» (Мультстудия «Анимашка», Пермь)
  • «Счастья много не бывает» (Дарья Бурнышева, Пермь)
  • «В далекой галактике» (Козлов Максим, Мышкина Марьяна, Чайковский)
  • «Самолет и балерина» (Елена Казакова, Пермь)

В «Неформат» попали арт-видео, осенняя медитация, арт-хаусный фильм, музыкальные и танцевальные клипы.

  • «Осенняя медитация» (Александр Нечаев, Пермь)
  • «Взглядом» (Мария Киндеркнехт, Пермь)
  • Клип «Варкрафт — Полигонная ролевая игра» (Софья Погорельская, Пермь)
  • «Чары белого карлика» (Динара Садыкова, Пермь)
  • KURRENT MOMENT (Евгений Чащихин)
  • Клип фолк-группы Mythistory (Мифи́стори) «Велес» (Софья Погорельская, Пермь)
  • «Переход» (Оксана Чермашенцева, Алексей Евченко, Пермь)
  • «Сердце на рукаве» (Илья Носков, Пермь)
  • «У меня есть свой парк» (Данил Болотов, Пермь)
  • «Way» (Александр Нечаев, Пермь)
  • «Урал» (Диана Дылдина, Чусовой)

Недавно мы рассказывали, что до 2 декабря Пермская кинокомиссия будет принимать заявки на питчинг неигрового кино, призовой фонд составит 7 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции. 16+

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