Фестиваль «Радуга Прикамья» изменит название

Фестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья» решили переименовать. Краевое министерство культуры одобрило новое имя — «5.6».

По данным «Коммерсанта», смена названия связана с тем, что статус и формат фестиваля поменялись. Теперь он предполагает одновременно обучение, мастер-классы и показ фильмов начинающих режиссеров. «Новое название фестиваля связано со значением диафрагмы объектива кинокамеры. Именно значение диафрагмы 5,6 чаще всего является наиболее популярным и оптимальным для съемки. Кинолюбители часто слабо разбираются в тонкостях операторского мастерства. Новое название будет точнее отражать профессиональную специфику фестиваля»,— цитирует слова президента фестиваля Павла Печенкина «Коммерсант».

В Пермской синематеке говорят, что смена названия «Радуга Прикамья» никак не связана с запрещенным в России и признанным экстремистским движением ЛГБТ.

Фестиваль «Радуга Прикамья» проводят с 2007 года. Его учредители — краевое министерство культуры, Пермская синематека, Пермское отделение Союза кинематографистов России, киностудия «Новый курс». На фестивале показывают игровые и док-фильмы, анимацию, клипы и экспериментальное кино, которое снимают пермские авторы.