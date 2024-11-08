Показываем первый тизер сиквела «Бати»: его снимали в Кыну с Евгением Цыгановым в главной роли

В Сети появился первый официальный тизер народной комедии «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли. Актер сыграл героя сразу в двух ипостасях — в молодом и пожилом возрасте. Съемки сиквела «Бати» проходили летом в Кыну. Мы рассказывали, что за это время успел сделать Евгений Цыганов.

Как рассказали в Good Story Media, «Батя 2» выйдет в кино 3 апреля. По сюжету Макс хочет забрать сына на осенние каникулы, но подросток сбежал из дома в деревню к его отцу — Бате. Обеспокоенные родители отправляются за ним, а по дороге Макс вспоминает свое путешествие в деревню к Бате Бати — Деду, про жизнь с ним, свою первую любовь и друзей детства. Отдельная линия посвящена судьбе самого Деда, в ее основе — реальные истории дедов самих создателей проекта. Режиссером этой части стал Илья Учитель.