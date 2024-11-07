Романтическое роуд-муви «Втроем» пермяки увидят раньше премьеры

Пермяки смогут увидеть раньше официальной премьеры романтическое роуд-муви «Втроем». В Пермской кинокомиссии рассказали, что предпремьерный показ пройдет 18 ноября в «Кристалл-центре». В широкий проект картина выходит 21 ноября.

«Втроем» — история о сотруднице министерства культуры Даше (Ирина Старшенбаум), которая отправляется в командировку по Пермскому краю с компаньоном Сергеем (Сергей Кузнецов). Его навязал женщине ревнивый муж. Вместе они отправляются в яркое путешествие по живописным городам и селам Пермского края, где встречают искренних и добродушных местных, далеких от суеты мегаполиса.

Кстати, еще одной «звездой» фильма стал фикус Борис, в Свердловской киностудии рассказали, что у него было пять дублеров. Фильм снимали в живописных уголках региона осенью 2023 года. В кадр попали этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьва, деревня Кондратово и Пермь.

Совсем скоро в Пермской синематеке пройдет показ и обсуждение с режиссером драмеди: оно взяло Гран-при фестиваля «Маяк».

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