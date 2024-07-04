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Кино и сериалы

В Пермском крае снимают сиквел «Бати» с Цыгановым в главной роли

Good Story Media/ВКонтакте

В селе Кын Пермского края идут съемки фильма «Дед» — продолжения комедии «Батя». Они продлятся до 10 июля, рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в Пермской кинокомиссии.

Главную роль, того самого Деда, сыграет Евгений Цыганов. Превращение актера в 76-летнего мужчину занимает 2,5 часа, рассказали в Good Story Media. Евгений Цыганов сыграет также Деда молодым — в 27 и 35 лет. К своим ролям вернутся Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и Андрей Андреев.

Евгений Цыганов появился на фотографиях у местных жителей и успел даже поучаствовать в мастер-классе по керамике вместе с молодым актером Андреем Андреевым (он играет в фильме Макса в детстве).

В Москве съемки стартовали в начале июня. А в Кыну стартовали 24 июня. Накануне съемочного процесса в соцсетях искали кассетный магнитофон, а также двух взрослых козлов и хряка. 

Информационный обзор редакции.

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