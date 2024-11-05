В Пермской синематеке пройдет показ и обсуждение с режиссером драмеди: оно взяло Гран-при фестиваля «Маяк»

Пермская синематека проведет спецпоказ драмеди «Каникулы». В рамках проекта «Понимаем кино» 8 ноября можно будет обсудить увиденное с режиссером ленты Анной Кузнецовой. Модератором встречи станет гештальт-терапевт Татьяна Смирнова.

Как рассказали в пресс-службе Пермской синематеки, фильм «Каникулы» завоевал Гран-при на фестивале актуального российского кино «Маяк» в 2023 году. Драмеди рассказывает о выезде школьного театрального кружка на фестиваль в Сочи. Двенадцать подростков сопровождают в поездке молодая и наивная учительница Таня и строгая завуч Татьяна Генриховна: непохожие женщины в итоге находят общий язык. А пока это происходит, юные артисты переживают на фестивале личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой. Организаторы хотят, чтобы у него изменили название, афишу и даже мировоззрение. Выбор сложный: пойти по пути компромисса ради детей или занять принципиальную позицию?

Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. «Каникулы» — режиссерский дебют Анны Кузневовой. Ленту снимал финский оператор-постановщик Яни Петтери Пасси. «Присутствие в фильме такого количества подростков не оставляет мне шанса схалтурить. Не только содержание, но и метод съемки подразумевает очень высокую степень искренности», — признавалась режиссер.

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