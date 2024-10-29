Показываем трейлер фильма «Втроем»: его снимали в Пермском крае

Стала известна дата выхода в прокат романтического роуд-муви «Втроем» (16+). Ее съемки проходили в Пермском крае, в частности, в Чусовом, Лысьве, Губахе, деревне Кондратово. Ими занималась «Свердловская киностудия» и «Форза Фильм» в 2023 году.

В центре истории — сотрудница министерства культуры Даша (Ирина Старшенбаум), которая отправляется в командировку по Пермскому краю с компаньоном Сергеем (Сергей Кузнецов), которого навязал ей ревнивый муж. Еще одной «звездой» фильма стал фикус Борис, в Свердловской киностудии рассказали, что у него было пять дублеров.

Премьера «Втроем» прошла на кинофестивале «Короче» в Калининграде. В широкий проект фильм выйдет 21 ноября.