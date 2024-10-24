Мультфильм про Суворова, мастер-классы и новое «Простоквашино»: известна программа анимационного фестиваля «Союзмультфильм»

Стала известна программа большого анимационного фестиваля для детей «Союзмультфильм». Он будет проходить в Кристалл-центре 2, 3 и 4 ноября.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в этом году зрителям покажут полнометражные картины «Чинк: Хвостатый детектив» (6+) и «Суворов: Великое путешествие» (6+). Также в программу включат современные мультфильмы и авторскую анимацию от «Союзмультфильма», например, «Чуч-Мяуч», новые «Простоквашино» и «Ну, погоди!».

Фестиваль откроется 2 ноября шоу «Волшебное королевство», закрытие 4 ноября отметят «Сладостями и радостями». На фестивале покажут спектакли «Как Вовка золотую коллекцию спасал» и «Мировое турне», в котором соберутся знаменитые персонажи любимых мультфильмов. Посетителей фестиваля ждут выступления музыкантов и певцов, творческие и обучающие мастер-классы, увлекательные интерактивные зоны. Все мероприятия и показы фестиваля «Союзмультфильм» будут бесплатными.

Кстати, с 31 октября в Перми будет проходить другой фестиваль, правда, 18+: в этом году он посвящен осмыслению роли архитектуры.

Информационный обзор редакции. 6+