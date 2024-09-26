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Кино и сериалы

«Союзмультфильм» проведет в ноябре анимационный фестиваль

Nadya So / Shutterstock.com

В Перми 2, 3 и 4 ноября пройдет анимационный фестиваль «Союзмультфильм». Площадкой для проведения фестиваля станет «Кристалл-центр», сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

В программе мероприятия: спектакли, подборка авторской анимации от киностудии «Союзмультфильм», творческие мастер-классы и интерактивные игры с любимыми героями.

Ранее мы рассказывали, что в Пермской арт-резиденции в декабре этого года откроется творческое пространство, где художниками, экскурсоводами, лекторами, арт-медиаторами станут дети и подростки.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 0+

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