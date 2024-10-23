Роуд-муви по современному искусству и улицы Мумбаи: с 31 октября пройдет The Art Film Festival

С 31 октября по 3 ноября будет проходить The Art Film Festival (12+). В этот раз показы состоятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, география расширится и охватит Пермь, а также Владимир, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару.

Местом проведения The Art Film Festival станет Пермская синематека. В этом году ключевая тема кинофестиваля — осмысление роли архитектуры. В рамках показов в Перми пройдут также дискуссии с критиками, художниками, искусствоведами.

«Трагедия в углу» режиссера Майи Данилевской — это роуд-муви по современному искусству вне столиц, фильм снимался в пяти регионах. Его представит директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева, она же проведет обсуждение фильма.

«Чувство ритма» — портрет архитектора Биджоя Джайна из Studio Mumbai. Режиссеры Ила Бека и Луиза Лемуан погружают в жизненную энергию улиц Мумбаи и его бурлящей повседневной жизни. Фильм представит и проведет обсуждение Ника Лебедева, архитектор, дизайнер, фаундер студии Lebedeva project.