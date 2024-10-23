Роуд-муви по современному искусству и улицы Мумбаи: с 31 октября пройдет The Art Film Festival

С 31 октября по 3 ноября будет проходить The Art Film Festival (12+). В этот раз показы состоятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, география расширится и охватит Пермь, а также Владимир, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару.
Местом проведения The Art Film Festival станет Пермская синематека. В этом году ключевая тема кинофестиваля — осмысление роли архитектуры. В рамках показов в Перми пройдут также дискуссии с критиками, художниками, искусствоведами.
«Трагедия в углу» режиссера Майи Данилевской — это роуд-муви по современному искусству вне столиц, фильм снимался в пяти регионах. Его представит директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева, она же проведет обсуждение фильма.
«Чувство ритма» — портрет архитектора Биджоя Джайна из Studio Mumbai. Режиссеры Ила Бека и Луиза Лемуан погружают в жизненную энергию улиц Мумбаи и его бурлящей повседневной жизни. Фильм представит и проведет обсуждение Ника Лебедева, архитектор, дизайнер, фаундер студии Lebedeva project.
«Мануфактура культуры» режиссера Никиты Кононова состоит из пяти историй о жизни индустриальных объектов в регионах России: как бывшие фабрики и заводы превращали в креативные кластеры и творческие пространства. Гостем показа будет Игорь Горячев — член рабочей группы по креативным индустриям Пермского края, основатель бренда «Истина внутри».
«Помероль. Герцог и де Мёрон» Беки и Лемуан предлагает необычный визит в проект Herzog & de Meuron, где можно понаблюдать за повседневной деятельностью сборщиков винограда и присоединиться к ним во время трапез и празднований. В этот же день покажут картину «Бесконечное счастье» тех же режиссеров, которые расскажут о своем месячном погружении в этот эксперимент вертикальной деревни, номинированной на «Лучшее жилое здание мира» в 2011 году. Фильм представят и проведут обсуждение Александр Заякин —исследователь городского пространства, и Юлия Солдатенко — представитель застройщика клубного дома «Строганов».
Кстати! В ноябре «Союзмультфильм» проведет анимационный фестиваль.
Информационный обзор редакции.
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