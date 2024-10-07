Победителями фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» стали 22 фильма: рассказываем, какие

В Перми 5 октября прошло закрытие XI Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА». В течение трех дней гостям и участникам показывали социальные игровые и документальные короткометражки, мультфильмы со смыслом, мотивирующие рекламные ролики и видеоклипы.
Впервые на фестивале на большом экране показывали супер-короткие клипы от ВК блогеров. Появились отдельные номинации на тему «Я семья» и «Дорога к дому», созданная в партнерстве с агентством по делам беженцев в России.
Как рассказали в пресс-службе фестиваля, победителями «ЛАМПЫ» в 2024 году стали 22 фильма в десяти номинациях. Гран-при получили режиссеры Саид Асади и Мехди Боруманд из Ирана за фильм «И в следующем году, когда весна». Лучшим полным метром из внеконкурсного показа стала картина «Правила Филиппа», открывшая «ЛАМПУ». Победителем конкурса видеоклипов ВК стал роли «Последний автобус» от блогера Бориса Распутина, он сможет снять полноценную короткометражку.
Документальный короткометражный фильм:
- «Возможно» (реж. Сергей Павлов, Россия) — награда за синтез импакта и визуализации
- «Живая кожа» (реж. Анастасия Емельянова, Россия) — награда «Доступно о сложном»
- «Я — мама» (реж. Ольга Ажнакина, Россия) — награда за любовь, похожую на сон
Анимационный короткометражный фильм:
- «Пианино» (реж. Марджан Кешани, Иран) — награда за импакт-идею
- «Если дракона не победить, то его можно приручить» (реж. Натали Кулакова, Россия) — награда за художественное решение
- «Котик Мормотик», режиссер Георгий Молодцов, Полина Грекова, Россия) — награда за импакт-героя для детей и взрослых
- «Андрей Федорович» (реж. Оксана Готчиева, Россия) — награда за предоставление неограниченных возможностей людям с особенными потребностями превратить жизнь в искусство
Игровой короткометражный фильм:
- «Курьер» (реж. Тигран Агавелян, Армения) — награда за импакт-историю и лучшая мужская роль (Азиз Бейшеналиев)
- «Помеха справа» (реж. Михаил Шкловский, Россия) — лучшая женская роль (Ольга Лерман)
«Супер-короткий метр кинофестиваля «ЛАМПА»:
- «Большая перемена» (реж. Артемий Абрамов, Россия) — номинация «Социальная реклама»
- «Стражи цветов» (реж. Наташа Стогу, Германия) — номинация «Социальный музыкальный видеоклип»
- «Дыхание» (реж. Евгения Борисова, Россия) — номинация «Социальный видеоролик»
- «Откуда ты?» (реж. Хуан Кристиани, Уругвай) — номинация «ЦУР в коротком метре»
«Особый фокус». Специальная номинация Международного кинофестиваля «ЛАМПА»
- «Ботан» (реж. Николь Плиева, Россия)
«Дорога к дому». Специальная номинация в партнерстве агентством ООН по делам беженцев в России:
- «Откуда мы пришли» (реж. Кристин Кейн, США)
- «Будо Буш» (реж. Реза Вафаинежад, Иран)
«Мы — семья». Специальная номинация:
- «Помеха справа» (реж. Михаил Шкловский, Россия)
Специальный приз от проекта «Улица Балабанова»
- «Глядя в себя» (реж. Анна Веселова) — награда за честное слово и зоркость сердца.
В рамках внеконкурсного показа на фестивале «ЛАМПА» представили две картины: «Говорит Земля!» и «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Специальным событием кинофестиваля стал закрытый показ короткометражки «30 секунд» режиссера Ивана Соснина, успевшего получить 6 наград на российских и международных фестивалях 2024 года.
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