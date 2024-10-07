Победителями фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» стали 22 фильма: рассказываем, какие

В Перми 5 октября прошло закрытие XI Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА». В течение трех дней гостям и участникам показывали социальные игровые и документальные короткометражки, мультфильмы со смыслом, мотивирующие рекламные ролики и видеоклипы.

Впервые на фестивале на большом экране показывали супер-короткие клипы от ВК блогеров. Появились отдельные номинации на тему «Я семья» и «Дорога к дому», созданная в партнерстве с агентством по делам беженцев в России.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, победителями «ЛАМПЫ» в 2024 году стали 22 фильма в десяти номинациях. Гран-при получили режиссеры Саид Асади и Мехди Боруманд из Ирана за фильм «И в следующем году, когда весна». Лучшим полным метром из внеконкурсного показа стала картина «Правила Филиппа», открывшая «ЛАМПУ». Победителем конкурса видеоклипов ВК стал роли «Последний автобус» от блогера Бориса Распутина, он сможет снять полноценную короткометражку.