Фестиваль «ЛАМПА» открылся показом фильма «Правила Филиппа»

В Перми 3 октября прошло торжественное открытие XI Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» (16+).

В этом году на конкурсную программу поступило 850 работ из 60 стран мира. В шорт-лист вошли 60 фильмов. В конкурсных показах «ЛАМПЫ» будут оригинальные короткометражные фильмы, рассчитанные на самые разные категории зрителей. В программе фестиваля также запланирована деловая программа с представителями индустрии кино, НКО и бизнес-компаний, интерактивный детский трек, а также кинокухня, ламповый квартирник и торжественная церемония награждения.

«"ЛАМПА" по-прежнему вызывает большой интерес у всего мира. Сегодня к нам приехало огромное количество спикеров, настоящих профессионалов кино и медиа сферы, которые без всякого гонорара готовы продвигать инклюзию во всех ее представлениях, что свидетельствует о тренде на социальное кино», — отметила президент кинофестиваля «ЛАМПА» Ольга Зубкова.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в этом году онлайн-кинотеатр Wink открыл для зрителей подборку «Лампового кино», где размещены фильмы фестиваля. Церемония открытия «ЛАМПЫ» завершилась показом новинки — инклюзивной драмеди «Правила Филиппа» (18+) (режиссер Роман Косов).

Ранее мы рассказывали о том, что в октябре пройдет премьера фильма про этнографа, исследовавшего обычаи и культуру Пермского края.

Информационный обзор редакции.