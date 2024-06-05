Более 700 конкурсных работ прислали на фестиваль «ЛАМПА»

Окончен прием конкурсных работ на фестивале вдохновляющего кино «ЛАМПА». В этом году организаторам пришло более 700 конкурсных работ из 60 стран мира. Больше всего заявок было из Ирана, Турции, России, Франции, Великобритании и Индии.

В 2024 году самыми популярными темами стали семейные ценности и отношения отцов и детей. Также среди конкурсных работ прослеживается тема культурно-исторического наследия: это картины об исторических персонажах и событиях. В номинации «Дорога к дому» было много фильмов о пути преодоления социального неравенства и инклюзии.

«В этом году фестиваль обещает порадовать зрителей большим количеством проникновенных игровых короткометражек, трогательными мультфильмами и пронзительными документальными фильмами, яркими социальными роликами. Во многих из них снимаются известные актеры, а какие-то работы созданы популярными медийными лицами. Это говорит о том, что короткое вдохновляющее кино, как никогда, в фокусе мировой киноиндустрии», – рассказывает президент кинофестиваля «ЛАМПА» Ольга Зубкова.

Конкурсный отбор фестиваля проходил в нескольких номинациях: «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Анимационный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальный музыкальный видеоклип», «Социальная реклама». Также учреждены специальные номинации: «Мы – Семья», «Особый фокус» для юных режиссеров в возрасте от 10 до 18 лет, «ЦУР в коротком метре» для бизнес-компаний и «Дорога к дому», где раскрывают проблемы беженцев и людей без гражданства.

Шорт-лист конкурсных работ объявят 2 июля. Их покажут осенью, с 3 по 6 октября, в Перми на фестивале «ЛАМПА», а также 7 декабря в Москве, где пройдет заключительная часть мероприятия церемония «ЛАМПОВЫЙ бренд».

Ранее мы рассказывали об итогах кинофестиваля «Медвежонок», который проходил с 31 мая по 2 июня в Перми.

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