Названы имена актеров, которые приедут на фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Появилась полная программа XI Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА», а также список звездных спикеров и членов жюри. Событие пройдет с 3 по 5 октября в Перми.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в конкурсной программе — 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанных на разные категории зрителей. Будет красочная анимация с глубоким смыслом для детей, игровые и документальные мини-фильмы про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства и семейные ценности.

Внеконкурсную программу «ЛАМПЫ» откроет полнометражная инклюзивная драмеди «Правила Филиппа». Также покажут картины, которые только готовятся к релизу, например, «Особенности национальной больницы». В рамках ночного показа фестиваля продемонстрируют золотую коллекцию — одни из лучших за 10 лет фильмов конкурсной программы «ЛАМПЫ».

«Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программы подбирались с особой трепетностью, ведь их основная задача – подсветить фокус вечных ценностей и неизменных смыслов! Языком кино ответить на вопросы: где найти место силы, как стать источником счастья для близких, поверить в себя и научиться делиться добром», — рассказала президент кинофестиваля Ольга Зубкова.

Специальная программа фестиваля тоже обещает быть душевной. На семейном благотворительном квартирнике звездные родители впервые споют со своими детьми песни о важном под кадры вдохновляющего кино. В домашней кинокухне «Рецепты кино, знакомые с детства» участники приготовят, покажут и попробуют импакт-кино на вкус — все будет проходить в формате кулинарных ток-шоу.