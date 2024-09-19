Названы имена актеров, которые приедут на фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА»

Появилась полная программа XI Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА», а также список звездных спикеров и членов жюри. Событие пройдет с 3 по 5 октября в Перми.
Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в конкурсной программе — 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанных на разные категории зрителей. Будет красочная анимация с глубоким смыслом для детей, игровые и документальные мини-фильмы про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства и семейные ценности.
Внеконкурсную программу «ЛАМПЫ» откроет полнометражная инклюзивная драмеди «Правила Филиппа». Также покажут картины, которые только готовятся к релизу, например, «Особенности национальной больницы». В рамках ночного показа фестиваля продемонстрируют золотую коллекцию — одни из лучших за 10 лет фильмов конкурсной программы «ЛАМПЫ».
«Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программы подбирались с особой трепетностью, ведь их основная задача – подсветить фокус вечных ценностей и неизменных смыслов! Языком кино ответить на вопросы: где найти место силы, как стать источником счастья для близких, поверить в себя и научиться делиться добром», — рассказала президент кинофестиваля Ольга Зубкова.
Специальная программа фестиваля тоже обещает быть душевной. На семейном благотворительном квартирнике звездные родители впервые споют со своими детьми песни о важном под кадры вдохновляющего кино. В домашней кинокухне «Рецепты кино, знакомые с детства» участники приготовят, покажут и попробуют импакт-кино на вкус — все будет проходить в формате кулинарных ток-шоу.
Деловая программа включает образовательные сессии и дискуссии с топовыми спикерами. Будут обсуждать брендированный контент, социальные музыкальные клипы и съемки в короткометражках сниматься звездам первой величины. Спикерами выступят: главный продюсер СТС Максим Рыбаков, режиссер и продюсер (сериалы «Трудные подростки», «Родина» и т.д.) Наталья Голодова, генеральный директор «Руки Вверх Production» Вадим Бакунев, продюсер «Руки Вверх Production» Елена Иевская, историк моды, искусствовед Анатоль Вовк.
В составе жюри конкурсной программы более 20 известных артистов, продюсеров и общественных деятелей, например: Ольга Лерман, Сергей Гилев, Антон Маслов, Ольга Смирнова, Александр Домогаров (младший) и многие другие. Председатель — Антон Богданов. Членами детского жюри стали Энджел Жуков, Леон Кемстач, Ева Смирнова и Даниил Муравьев, а также юные амбассадоры, волонтеры и инструкторы кинолагеря «Новый город «Дружный». Им предстоит выбрать победителей основного конкурса фестиваля в разных номинациях: о них мы рассказывали ранее.
Ранее мы рассказывали о том, что количество киносмен в этом году в Пермском крае превысило показатели прошлого.
Информационный обзор редакции. 16+
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