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Опубликован полный список членов жюри фестиваля «ЛАМПА»

Международный Кинофестиваль «ЛАМПА»/ВКонтакте

Стал известен состав жюри XI международного кинофестиваля «ЛАМПА», который пройдет в Перми с 3 по 5 октября. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в него вошли известные актеры, режиссеры, продюсеры, общественные деятели России и дальнего зарубежья. Председателем стал Антон Богданов.

Напомним, в конкурсной программе — 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанных на разные категории зрителей. Будет красочная анимация с глубоким смыслом для детей, игровые и документальные мини-фильмы про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства и семейные ценности. 

В состав членов жюри номинации «Игровой короткометражный фильм» вошли:

  • Максим Рыбаков — замгенерального директора «СТС Медиа» по производству и главный продюсер СТС
  • Ольга Смирнова — актриса театра и кино
  • Антон Маслов — продюсер, режиссер, сценарист
  • Сергей Гилев — актер театра и кино
  • Мехди Махаи — сценарист, режиссер, продюсер, кинодистрибьютор
  • Алексей Черников — автор и создатель тг-канала «Федор, Бонд и Чук»

Членами жюри номинации «Документальный короткометражный фильм» стали:

  • Матвей Масальцев — член комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной Палаты Российской Федерации, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Внуки», советник Председателя совета Ассоциации Добро.рф
  • Георгий Каптелин — советник Президента, пресс-секретарь ПАО «Транснефть», журналист, медиаменеджер
  • Мария Мокина — заместитель исполнительного директора АГО «Форум Доноров», заместитель председателя Координационного совета по повышению социальной эффективности медиаиндустрии и ее взаимодействию с институтами гражданского общества ОП РФ
  • Алина Герман — кинокритик, обозреватель, автор проекта «Улица Балабанова»
  • Анна Банщикова — актриса театра и кино

Состав членов жюри номинации «Супер-короткий метр»:

  • Боддхаян Муккерджи — продюсер, один из ведущих режиссеров Индии, многократный победитель «Каннских львов»
  • Вадим Бакунев — продюсер, сценарист, актер, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн»
  • Максим Пшенников — основатель видеостудии Biser, оператор-постановщик телевизионных проектов федеральных каналов России
  • Ангелина Грохольская — ведущая специальных проектов Общественного телевидения России, основатель творческого центра «Ваш выход» , педагог по речи Школы Первого канала
  • Ольга Лерман — актриса театра и кино
  • Юлия Волкова — актриса театра и кино

Номинацию «Анимационный социальный фильм» будут оценивать:

  • Марат Нариманов — режиссер, художник, сценарист
  • Евгения Муравьева — режиссер, педагог, продюсер и коуч актера Даниила Муравьева, кинокоуч более 25 фильмов, в т.ч. к/ф «Простоквашино», к/ф «Денискины Рассказы»
  • Людмила Заякина — аниматор ФГУП киностудии «Союзмультфильм», студии компьютерной анимации «Петербург», анимационной студии «Делай»
  • Марина Кошевая — руководитель редакции «Союзмультфильм»
Международный Кинофестиваль «ЛАМПА»/ВКонтакте

Состав членов жюри номинации «Дорога к дому» такой:

  • Динара Галахова — советник по вопросам информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ
  • Оксана Барковская — генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ», режиссер, сценарист, журналист, общественный деятель, семикратный обладатель Российской национальной премии ТЭФИ
  • Геннадий Смирнов — актер театра и кино
  • Владимир Канухин — актер театра и кино

Членами детского жюри кинофестиваля «ЛАМПА» стали:

  • Даниил Муравьев — актер, обладатель множества кинонаград и премий «Лучшая главная роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший герой детского фильма», «Приз зрительских симпатий»
  • Василиса Филимонова — актриса, инструктор по Добру кинолагеря «Новый город «Дружный»
  • Демьян Богданов — актер, инклюзивный волонтер кинолагеря «Новый город «Дружный»
  • Ева Смирнова — актриса кино, телеведущая, амбассадор кинофестиваля «ЛАМПА»
  • Егор Еговцев — инструктор по Добру инклюзивного лагеря «Новый город «Дружный»
  • Энджел Жуков — актер
  • Леон Кемстач — актер
  • Максим Табарчук — актер

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль «Медвежонок» назван лучшим туристическим событием.

Информационный обзор редакции. 16+

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