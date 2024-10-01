Опубликован полный список членов жюри фестиваля «ЛАМПА»

Стал известен состав жюри XI международного кинофестиваля «ЛАМПА», который пройдет в Перми с 3 по 5 октября. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в него вошли известные актеры, режиссеры, продюсеры, общественные деятели России и дальнего зарубежья. Председателем стал Антон Богданов.
Напомним, в конкурсной программе — 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанных на разные категории зрителей. Будет красочная анимация с глубоким смыслом для детей, игровые и документальные мини-фильмы про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства и семейные ценности.
В состав членов жюри номинации «Игровой короткометражный фильм» вошли:
- Максим Рыбаков — замгенерального директора «СТС Медиа» по производству и главный продюсер СТС
- Ольга Смирнова — актриса театра и кино
- Антон Маслов — продюсер, режиссер, сценарист
- Сергей Гилев — актер театра и кино
- Мехди Махаи — сценарист, режиссер, продюсер, кинодистрибьютор
- Алексей Черников — автор и создатель тг-канала «Федор, Бонд и Чук»
Членами жюри номинации «Документальный короткометражный фильм» стали:
- Матвей Масальцев — член комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной Палаты Российской Федерации, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Внуки», советник Председателя совета Ассоциации Добро.рф
- Георгий Каптелин — советник Президента, пресс-секретарь ПАО «Транснефть», журналист, медиаменеджер
- Мария Мокина — заместитель исполнительного директора АГО «Форум Доноров», заместитель председателя Координационного совета по повышению социальной эффективности медиаиндустрии и ее взаимодействию с институтами гражданского общества ОП РФ
- Алина Герман — кинокритик, обозреватель, автор проекта «Улица Балабанова»
- Анна Банщикова — актриса театра и кино
Состав членов жюри номинации «Супер-короткий метр»:
- Боддхаян Муккерджи — продюсер, один из ведущих режиссеров Индии, многократный победитель «Каннских львов»
- Вадим Бакунев — продюсер, сценарист, актер, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн»
- Максим Пшенников — основатель видеостудии Biser, оператор-постановщик телевизионных проектов федеральных каналов России
- Ангелина Грохольская — ведущая специальных проектов Общественного телевидения России, основатель творческого центра «Ваш выход» , педагог по речи Школы Первого канала
- Ольга Лерман — актриса театра и кино
- Юлия Волкова — актриса театра и кино
Номинацию «Анимационный социальный фильм» будут оценивать:
- Марат Нариманов — режиссер, художник, сценарист
- Евгения Муравьева — режиссер, педагог, продюсер и коуч актера Даниила Муравьева, кинокоуч более 25 фильмов, в т.ч. к/ф «Простоквашино», к/ф «Денискины Рассказы»
- Людмила Заякина — аниматор ФГУП киностудии «Союзмультфильм», студии компьютерной анимации «Петербург», анимационной студии «Делай»
- Марина Кошевая — руководитель редакции «Союзмультфильм»
Состав членов жюри номинации «Дорога к дому» такой:
- Динара Галахова — советник по вопросам информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ
- Оксана Барковская — генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ», режиссер, сценарист, журналист, общественный деятель, семикратный обладатель Российской национальной премии ТЭФИ
- Геннадий Смирнов — актер театра и кино
- Владимир Канухин — актер театра и кино
Членами детского жюри кинофестиваля «ЛАМПА» стали:
- Даниил Муравьев — актер, обладатель множества кинонаград и премий «Лучшая главная роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший герой детского фильма», «Приз зрительских симпатий»
- Василиса Филимонова — актриса, инструктор по Добру кинолагеря «Новый город «Дружный»
- Демьян Богданов — актер, инклюзивный волонтер кинолагеря «Новый город «Дружный»
- Ева Смирнова — актриса кино, телеведущая, амбассадор кинофестиваля «ЛАМПА»
- Егор Еговцев — инструктор по Добру инклюзивного лагеря «Новый город «Дружный»
- Энджел Жуков — актер
- Леон Кемстач — актер
- Максим Табарчук — актер
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Информационный обзор редакции. 16+
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