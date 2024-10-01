Опубликован полный список членов жюри фестиваля «ЛАМПА»

Стал известен состав жюри XI международного кинофестиваля «ЛАМПА», который пройдет в Перми с 3 по 5 октября. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в него вошли известные актеры, режиссеры, продюсеры, общественные деятели России и дальнего зарубежья. Председателем стал Антон Богданов.

Напомним, в конкурсной программе — 60 фильмов из 16 стран мира, рассчитанных на разные категории зрителей. Будет красочная анимация с глубоким смыслом для детей, игровые и документальные мини-фильмы про добрых людей и бескорыстные поступки, красоту материнства и семейные ценности.

В состав членов жюри номинации «Игровой короткометражный фильм» вошли:

Максим Рыбаков — замгенерального директора «СТС Медиа» по производству и главный продюсер СТС

Ольга Смирнова — актриса театра и кино

Антон Маслов — продюсер, режиссер, сценарист

Сергей Гилев — актер театра и кино

Мехди Махаи — сценарист, режиссер, продюсер, кинодистрибьютор

Алексей Черников — автор и создатель тг-канала «Федор, Бонд и Чук»

Членами жюри номинации «Документальный короткометражный фильм» стали:

Матвей Масальцев — член комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной Палаты Российской Федерации, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям «Внуки», советник Председателя совета Ассоциации Добро.рф

Георгий Каптелин — советник Президента, пресс-секретарь ПАО «Транснефть», журналист, медиаменеджер

Мария Мокина — заместитель исполнительного директора АГО «Форум Доноров», заместитель председателя Координационного совета по повышению социальной эффективности медиаиндустрии и ее взаимодействию с институтами гражданского общества ОП РФ

Алина Герман — кинокритик, обозреватель, автор проекта «Улица Балабанова»

Анна Банщикова — актриса театра и кино

Состав членов жюри номинации «Супер-короткий метр»:

Боддхаян Муккерджи — продюсер, один из ведущих режиссеров Индии, многократный победитель «Каннских львов»

Вадим Бакунев — продюсер, сценарист, актер, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн»

Максим Пшенников — основатель видеостудии Biser, оператор-постановщик телевизионных проектов федеральных каналов России

Ангелина Грохольская — ведущая специальных проектов Общественного телевидения России, основатель творческого центра «Ваш выход» , педагог по речи Школы Первого канала

Ольга Лерман — актриса театра и кино

Юлия Волкова — актриса театра и кино

Номинацию «Анимационный социальный фильм» будут оценивать: