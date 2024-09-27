Фестиваль «Медвежонок» назван лучшим туристическим событием

На церемонии награждения окружного этапа премии Russian Event Awards 2024, состоявшейся в Йошкар-Оле, фестивальные проекты Пермского края продемонстрировали впечатляющие результаты. Из 12 представленных от региона инициатив целых 7 вышли в Общенациональный финал, который пройдет в Нижнем Новгороде 27-30 ноября.

В номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» первое место занял фестиваль уличных театров «Флюгер».

Высшую награду в категории «Лучшее детское туристическое событие» получил фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2».

Гастрономический фестиваль «Курица или яйцо» стал победителем в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенных пунктах до 100 000 жителей».

Соликамский фестиваль «Красим делом» занял второе место в категории «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

В номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» второе место занял праздник урожая и семейного благополучия «Оспожинки в Зипуново».

Второе место в категории «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» получил театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest занял третье место как «Лучшее молодежное туристическое событие».

Официальное сообщение пресс-службы министерство культуры Пермского края