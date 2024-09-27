Фестиваль «Медвежонок» назван лучшим туристическим событием

Фестиваль «Медвежонок»
На церемонии награждения окружного этапа премии Russian Event Awards 2024, состоявшейся в Йошкар-Оле, фестивальные проекты Пермского края продемонстрировали впечатляющие результаты. Из 12 представленных от региона инициатив целых 7 вышли в Общенациональный финал, который пройдет в Нижнем Новгороде 27-30 ноября.
В номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» первое место занял фестиваль уличных театров «Флюгер».
Высшую награду в категории «Лучшее детское туристическое событие» получил фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2».
Гастрономический фестиваль «Курица или яйцо» стал победителем в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенных пунктах до 100 000 жителей».
Соликамский фестиваль «Красим делом» занял второе место в категории «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».
В номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» второе место занял праздник урожая и семейного благополучия «Оспожинки в Зипуново».
Второе место в категории «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» получил театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest занял третье место как «Лучшее молодежное туристическое событие».
Официальное сообщение пресс-службы министерство культуры Пермского края
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