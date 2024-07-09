Появился тизер фильма «Пальма-2», который снимался в Пермском крае

Появился тизер фильма «Пальма-2», который снимали в Пермском крае в 2023 году. Его опубликовала кинокомпания «Централ Партнершип» на своем YouTube-канале.

Напомним, это продолжение истории о летчике Вячеславе Лазареве (Виктор Добронравов) и собаке Пальме от режиссера Александра Домогарова. Овчарка приходит на помощь медвежонку Мансуру, который попадает в опасность. Съемки семейного комедийного приключения проходили в окрестностях Губахи и в поселке Шумихинский, а для фильма в Пермском крае разыскивались собаки породы курцхаар.

Ранее была информация, что «Пальма-2» выйдет на экраны осенью 2024 года. Но теперь стало известно, что в кинотеатрах новый фильм, снимавшийся в Пермском крае, будут показывать с 20 марта 2025 года.

Кстати, в июле в Пермском крае снимаются сразу два фильма — «Аэропорт» с Романом Курицыным и продолжение «Бати» с Евгением Цыгановым.

Информационный обзор редакции. 6+