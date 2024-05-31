Автор книг про Таню Гроттер и звезда сериала «Кадетство» станут членами жюри фестиваля «Медвежонок»

Стало известно, кто войдет во взрослое жюри «Медвежонка» в 2024 году. В пресс-службе фестиваля рассказали, что оценивать программу будут медиаменеджеры, шоураннеры, продюсеры, актеры театра и кино и режиссеры.

Жюри фестиваля «Медвежонок»:

Ясмина Бен Амар – продюсер картин «Белые сны», «Непослушники», «Пальма-2». Каждый год входит в рейтинг топ-100 российских менеджеров в своей сфере по версии «Коммерсантъ» и топ-5 рейтинга главных женщин-кинопродюсеров России.

Александр Носков – шоураннер и креативный продюсер сериала «Волшебный участок», шоураннер «Капельника», «Гостей из прошлого», креативный продюсер и сценарист киностудии «Место силы».

Надежда Лумпова – актриса театра и кино, снималась в картинах «Тихий Дон», «Алиса не может ждать», «Ласточкино гнездо», «Тульский Токарев», «Лапси». Кстати, она родилась в Пермской области.

Иван Соснин – сценарист, режиссер и директор компании Red Pepper Film. Снял сериалы «Мамонты» и «Юг». Его фильмография включает более 15 короткометражных фильмов и 2 полнометражных.

Дмитрий Емец – сценарист и писатель-фантаст, автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева, Школу Ныряльщиков и других фантастических персонажей.

Ингрид Олеринская – киноактриса, звезда драмы «Лондонград» и комедии «Неадекватные люди», завоевавшей гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». Снималась в сериалах: «Мастер», «Мафия — дело семейное», «Ира», «Нарушение правил» и др.

Анастасия Снежкина – старший редактор направления «подростковый контент» редакторского департамента АНО «Институт развития интернета».

Иван Добронравов – актер театра и кино, режиссер, сценарист, в кинеметографе с 11 лет. Известен благодаря таким лентам, как сериал «Кадетство», мелодрама «Елена», «Лабиринты судьбы», «Перемирие» (отмечена двумя призами фестиваля «Кинотавр») и многим другим.

Ольга Аверкиева – пермский режиссер-документалист, лауреат международных кинофестивалей, председатель Пермского отделения Союза кинематографистов, креативный продюсер международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».

В детское жюри вошли девять ребят от 8 до 16 лет, которые будут оценивать фильмы в своих категориях. В фестивальном городке будут работать кинолаборатория, музей кино, развлекательные площадки, фото- и лаунж-зоны, пройдут выступления шоу каскадеров, финалистки «Голос.Дети» Ярославы Дягтеревой и группы NANSI & SIDOROV.

О том, какие еще интересные фестивали будут проходить в июне в Перми и крае, рассказываем в этой подборке.

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