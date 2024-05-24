Объявлены имена детей, вошедших в состав жюри фестиваля «Медвежонок»

Определено детское жюри фестиваля «Медвежонок». В него вошли девять талантливых ребят от 8 до 16 лет. Их разделили на три группы – каждая будет выбирать лучших в отдельной конкурсной программе, рассказали в пресс-службе фестиваля.

В жюри, которое выберет фильм и героя в программе «Полнометражное кино», вошли:

Максим Хрулев (13 лет), победитель всероссийских вокальных конкурсов и участник десятого сезона шоу «Голос. Дети»

Милана Лежнева (13 лет), активистка РДММ «Движение первых» и участница команды КВН «Золотые» (лицей №4)

Марк Запорожец (13 лет), спортсмен из Северодонецка, увлекается боксом баскетболом, занимался айкидо, дзюдо и самбо

Жюри конкурса «Большой мультфильм» стали:

Роман Козицин (11 лет), спортсмен, актер, ученик театральной студии Константина Хабенского «Оперение»

Полина Шухардина (8 лет), играет на фортепиано, участвует в музыкальных и стихотворных конкурсах, выступала с оркестром «Орфей», ученица театральной студии Константина Хабенского «Оперение», член команды КВН «Престиж» (школа №77)

Тимофей Мельников (9 лет), хоккеист, центральный нападающий команды «Академия Молот» играет на фортепиано и поет в хоре, изучает три языка

Лучший фильм и лучшего героя в конкурсной программе для подростков «Почти взрослые» будут выбирать. Они же ответственны выберут лучший сериал и героя:

Дарина Матвеева (15 лет), участница и победительница всероссийских и международных конкурсов в направлении «Медиа», автор и режиссер видеороликов и других медийных проектов

Матвей Михайлов (15 лет), занимается в спортивной академии «Урал-Грейт юниор», закончил Хоровую капеллу мальчиков по классу фортепиано

Ксения Экстер (16 лет), общественный лидер, наставник детского объединения «Юный патриот» в детском саду, призер всероссийского конкурса «Лидер 21 века»

«На кинофестивале "Медвежонок" я очень хочу познакомиться с режиссерами, узнать побольше о кинопроизводстве, потому что мне сфера медиа интересна и близка», — рассказывает Дарина Матвеева.

Напомним, «Медвежонок» пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня. В основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 20 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

Ранее мы рассказывали о Дягилевском фестивале, который будет проходить в Перми с 20 по 29 июня. Вот список must see главного театрального события лета.

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