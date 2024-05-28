18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Некоторые фильмы на фестивале «Медвежонок» покажут бесплатно

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Часть показов на фестивале «Медвежонок» в 2024 году будет бесплатной, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. На сайте фестиваля открылась регистрация на просмотры основной и внеконкурсной программ.

Всего на «Медвежонке» покажут более 20 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Это и хиты кинопроката, и абсолютные новинки, которые еще не вышли к массовому зрителю.

Некоторые показы фильмов организуют в фестивальном городке на эспланаде. Например, в кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть фильмы и сериалы: «Иван Семенов: Большой поход», «Капризка», «Вака – заколдованный воин», «Мой пес – Руни». Вход на все события, которые будут проходить в фестивальном городке, также бесплатный. Среди них: мастер-классы, фан-встречи и выступления звезд.

«На три дня Пермь погрузится в атмосферу кинопраздника! Мы хотим, чтобы второй "Медвежонок" стал поводом для семей из нашего города и края провести время вместе: посмотреть кино,  встретиться с любимыми актерами, увидеть захватывающее шоу. Задача нашего фестиваля –  укрепление семейных ценностей, а это лучше всего происходит тогда, когда взрослые и дети вместе получают новые впечатления», – говорит Алена Семерикова Волкова, генеральный продюсер кинофестиваля «Медвежонок».

Ранее мы рассказывали о том, какие фестивали пройдут в июне 2024 года в Перми и крае.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: