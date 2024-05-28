Некоторые фильмы на фестивале «Медвежонок» покажут бесплатно

Часть показов на фестивале «Медвежонок» в 2024 году будет бесплатной, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. На сайте фестиваля открылась регистрация на просмотры основной и внеконкурсной программ.

Всего на «Медвежонке» покажут более 20 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Это и хиты кинопроката, и абсолютные новинки, которые еще не вышли к массовому зрителю.

Некоторые показы фильмов организуют в фестивальном городке на эспланаде. Например, в кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть фильмы и сериалы: «Иван Семенов: Большой поход», «Капризка», «Вака – заколдованный воин», «Мой пес – Руни». Вход на все события, которые будут проходить в фестивальном городке, также бесплатный. Среди них: мастер-классы, фан-встречи и выступления звезд.

«На три дня Пермь погрузится в атмосферу кинопраздника! Мы хотим, чтобы второй "Медвежонок" стал поводом для семей из нашего города и края провести время вместе: посмотреть кино, встретиться с любимыми актерами, увидеть захватывающее шоу. Задача нашего фестиваля – укрепление семейных ценностей, а это лучше всего происходит тогда, когда взрослые и дети вместе получают новые впечатления», – говорит Алена Семерикова Волкова, генеральный продюсер кинофестиваля «Медвежонок».

Ранее мы рассказывали о том, какие фестивали пройдут в июне 2024 года в Перми и крае.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+