Книги

«Большую книгу о пермской книге» собираются презентовать в феврале

В Перми в середине февраля готовятся презентовать «Большую книгу о пермской книге». Объемное энциклопедическое издание посвящено истории пермской литературы и книгопечатания, ее авторы — издатель Ильдар Маматов и полиграфист Василий Дудкин.

Фото из «Большой книги о пермской книге» с сайта newsko.ru

Как сообщает «Новый компаньон», в репродукциях, иллюстрациях, текстах, сюжетах и портретах создатели проекта раскрыли историю создания, оформления, печатания и бытования пермской книги.

Энциклопедия охватывает почти триста лет книжного дела в Перми: от самого начала, с 1792 года, когда была отпечатана первая пермская книга — «О сибирской язве» Михаила Гамалеи. В разделах книги есть информация о изданиях конца XIX — начала XX века, периода с 1920 по 1940-е годы, переезде Ленинградской типографии в годы войны, периоде взлета пермской книги, в который трудились писатели Лев Кузьмин, Ирина Христолюбова, Лев Давыдычев, а также нового времени и появляющихся новых издательств.

