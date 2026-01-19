Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вышла кулинарная книга от чусовского фудблогера: она посвящена уральской кухне

Фудблогер из Чусового Евгения Решанова выпустила новую кулинарную книгу «Свет таежного окна». В пресс-службе министерства туризма Пермского края рассказали, что издание посвящено уральской кухне, в частности, истории ее возникновения и факторах, повлиявших на колорит местных блюд.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В книге несколько разделов с рецептами закусок, напитков, горячего, супов, выпечки и сладостей к чаю. Все они связаны с разными народностями, населяющими Урал: рядом с шаньгой соседствует кыстыбай. «Уральская кухня — сплав традиций. Сам Урал всегда был перекрестком дорог: сюда приходили, татары, башкиры, русские переселенцы, старообрядцы, купцы и заводчики из Европы. Сплеталось с коренными народами коми-пермяками. И каждый внес свои привычки в еде, свои продукты и способы готовки. Можно сказать так: уральская кухня – это не система, а палитра», — поделилась автор, Евгения Решанова.

Кстати! Недавно мы знакомили читателей с новым путеводителем по Перми и Пермскому краю от редакции «Прм.Собака.ru».

