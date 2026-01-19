Вышла кулинарная книга от чусовского фудблогера: она посвящена уральской кухне

В книге несколько разделов с рецептами закусок, напитков, горячего, супов, выпечки и сладостей к чаю. Все они связаны с разными народностями, населяющими Урал: рядом с шаньгой соседствует кыстыбай. «Уральская кухня — сплав традиций. Сам Урал всегда был перекрестком дорог: сюда приходили, татары, башкиры, русские переселенцы, старообрядцы, купцы и заводчики из Европы. Сплеталось с коренными народами коми-пермяками. И каждый внес свои привычки в еде, свои продукты и способы готовки. Можно сказать так: уральская кухня – это не система, а палитра», — поделилась автор, Евгения Решанова.

