Книгу «Счастливый хвост — счастливый я» готовятся представить в Перми: на презентацию приедут писатели и литературные блогеры

Выпуск этого сборника — благотворительный проект, средства от продажи книг собираются направить на помощь пермскому приюту «Счастливый хвост». Инициатором и продюсером книги стала писательница Анна Безукладникова (Москва — Кудымкар), она же отбирала авторов.

Сборник включает 20 рассказов разных жанров от психологической драмы до мистики и фантастики, написанных современными писателями, среди них: Анаит Григорян, Александра Шалашова, Настастья Реньжина, Саша Степанова, Яна Миа, Катя Тюхай. Иллюстрации к произведениям сделала художница, писательница, автор одного из рассказов Саша Николаенко.

Впервые сборник «Счастливый хвост — счастливый я» был представлен в декабре на одном из крупнейших книжных событий России — выставке Non/fiction в Москве. В Перми презентацию планируют провести 10 января в Центре городской культуры: в ней будут участвовать Анаит Григорян, Наталья Бакирова, Анна Чудинова, Анна Безукладникова, Юлия Мезенцева, а модератором встречи выступит книжный блогер, автор канала «Маруся читает» Мария Носкова.