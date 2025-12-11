Комикс с оживающими героями коми-пермяцких сказок появится в библиотеках города и края

В Перми готовятся презентовать этнокомикс с дополненной реальностью «Ожившие легенды Прикамья» по сюжетам авторских коми-пермяцких сказок. Книга создана при экспертной поддержке Пермского дома народного творчества «Губерния», это часть проекта цифровой экосистемы МТС, посвященного изучению и сохранению национальных языков малых коренных народов России. В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа такой сборник появился и в Пермском крае.
В сборнике 12 сказок, написанных авторами Верой Мелехиной и Любавой Мининой из Коми-Пермяцкого округа. Персонажи «оживают» при помощи AR-технологии, а еще общаются с читателями через специально созданный сказочный чат-бот. В сборнике есть также цифровые словари на русском и коми-пермяцком языках, которые помогут изучить язык.
Печатные версии этонокомикса планируют передать в библиотеки Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Кунгура, Лысьвы, Краснокамска, Чусового, Чернушки, Кудымкара и населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа.
Ранее мы рассказывали, что в Перми переиздают книгу Василия Берха «Путешествия в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей», впервые выпущенную более 200 лет назад.
