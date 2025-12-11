Комикс с оживающими героями коми-пермяцких сказок появится в библиотеках города и края

В сборнике 12 сказок, написанных авторами Верой Мелехиной и Любавой Мининой из Коми-Пермяцкого округа. Персонажи «оживают» при помощи AR-технологии, а еще общаются с читателями через специально созданный сказочный чат-бот. В сборнике есть также цифровые словари на русском и коми-пермяцком языках, которые помогут изучить язык.

Печатные версии этонокомикса планируют передать в библиотеки Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Кунгура, Лысьвы, Краснокамска, Чусового, Чернушки, Кудымкара и населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа.

