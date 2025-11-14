Пермский период Теодора Курентзиса войдет в книгу о его творческом пути

Как сообщает журнал «Музыкальная жизнь», альманах о Теодоре Курентзисе выпустит издательство «Композитор» совместно с Союзом композиторов России при финансовой поддержке министерства культуры РФ. Книга охватит большой пласт творчества композитора от знакового приезда в Пермь и до 2025 года.

«Логическим продолжением становится обращение к пермскому периоду, где центральное место занимает Дягилевский фестиваль. Его художественная эволюция год за годом документирована ведущими отечественными критиками и музыковедами», — рассказывают о будущем издании создатели.

