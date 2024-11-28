Заметки Drunk Trunk, пьеса Люси Прохоренко, «Глядень»: рассказываем о юбилейном номере пермского журнала «Вещь»

Центральное прозаическое произведение журнала — отрывок из исторического фэнтези «Глядень» пермского писателя Алексея Рачуня. События развиваются на Урале в XVII веке: остяк Русай впервые берет сына Боляка в путешествие на святилище Гляден, чтобы испросить милости богов перед надвигающейся степной угрозой. Но сошедшая благодать богов Глядена оказывается проклятьем для всех мест, по которым проходит их путь домой.

В номере также появятся пьеса Люси Прохоренко, которую недавно поставили на «Сцене-Молот», рецензии на новые книги Павла Селукова, Виктории Чайкиной и поэтическая антология поэта Юрия Беликова «Сады и бабочки».

В новом номере «Вещи» появится автофикциональная проза «Книга Слона». Ее автор — пользователь соцсетей, скрывающийся за псевдонимом Drunk Trunk и войлочной маской слона. Редакторы журнала предложили ему собрать для публикации свои заметки: в «Книге» можно найти мысли о детстве и путешествиях, письма и обзоры на просмотренные фильмы.

Недавно мы рассказывали о том, когда выйдет в свет новая книга пермского писателя Алексея Иванова и о чем он будет.

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