Появился отрывок из новой книги писателя Алексея Иванова: она называется «Невьянская башня»

Новая книга Алексея Иванова будет называться «Невьянская башня». Действие романа будет разворачиваться в 1735 году при Акинфии Демидове: башня еще новая, но уже покосилась. Отрывок романа, которым поделилась продюсер писателя Юлия Зайцева в социальных сетях, посвящен Грише и Ваське, наблюдающими за прыгающими через костер девушками, которые оказываются нечистью.

«…Гриша сообразил, что сейчас начнется самое главное: девки будут прыгать через костры. За-ради этого озорства гулянье и затевалось.

Васька рыскал в толпе из стороны в сторону и наконец дождался удачи. Девка в широкой и круглой личине выпорхнула из огня – гибкая, стройная, ловкая, будто белка. Нелепая берестяная мордища казалась по-детски потешной: дырки для глаз, серпом вырезанная пасть. Васька вразмах растопырил руки, преграждая путь. А прыгунья проворно увернулась, словно язык пламени под ветром, и ускользнула Ваське за спину.

Васька завертелся — девка исчезла!.. Да нет же, вон там она — берестяная личина улыбается ему издалека, из суеты!.. Васька ринулся за девкой.

Прыгунья замерла возле костра: Васька отрезал ей все возможности бегства. Девка безмятежно и легко засмеялась – засмеялась берестяная маска, растягивая прорезанный рот и щуря дырки прорезанных глаз. Ничего не соображая, распаленный Васька двинулся к прыгунье, но перед ним вдруг появился Гриша и уперся руками ему в грудь…

...– Иди за мной, Васенька! – позвала она. – Сгорим вместе, милый!

И Васька не остановился бы… Однако берестяная личина на девке вспыхнула, начала корежиться, девка подняла ее наверх, и Васька увидел длинную козлиную морду с бородой и рогами – всю в черной шерсти.

– Иди ко мне! – девичьим нежным голосом произнесло чудовище...».

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