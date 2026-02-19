От Австралии до США: в конкурсе «Арабеск» будут участвовать артисты и хореографы из 14 стран

На конкурсе выступят представители 26 городов РФ — от Калининграда до Якутска, а также участники из Австралии, Бразилии, Франции, США, Японии, Италии, Турции, Монголии. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что на классическое направление конкурса «Арабеск» поступило 134 заявки, на современную хореографию — 220.

Напомним, в этом году конкурс «Арабеск» будет посвящен 100-летию Пермской балетной труппы. Его откроют спектаклями «Вариации на тему рококо» (12+) в постановке Алексея Мирошниченко и «Блуждающие звезды» (6+) от артистов Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова. Конкурсные выступления пройдут с 16 по 24 апреля.

Информационный обзор редакции.