Стало известно, какие спектакли покажут на открытии конкурса артистов балета «Арабеск-2026»

В первом отделении солисты пермского театра покажут одноактный спектакль «Вариации на тему рококо» (12+) на музыку Петра Чайковского в постановке Алексея Мирошниченко. Во втором отделении артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова (Барнаул) представят музыкальный спектакль по мотивам романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» (6+). Режиссер-постановщик, автор либретто и мультимедийного оформления народный артист СССР и РФ Владимир Васильев, хореографы — Владимир Васильев и Дмитрий Залесский (Беларусь), музыкальный редактор — Петр Каменных.

Конкурсные выступления пройдут с 16 по 24 апреля. Гала-концерты лауреатов и дипломантов состоятся 25 и 26 апреля. В пресс-службе театра оперы и балета рассказали, что прием заявок от участников на «Арабеск» планируется до 10 февраля.

