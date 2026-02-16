Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Проект «Бойцовский клуб» Евгения Панфилова готовятся возродить

Хореограф и балетмейстер Сергей Райник собирается перезапустить «Бойцовский клуб». Труппа была создана в 2001 году Евгением Панфиловым — в ней собраны не академические танцовщики, а ребята с улиц, спортзалов и секций единоборств.

Частная филармония «Триумф»

Сергей Райник, сам начинавший артистом в труппе Панфилова и стажировавшийся в American Dance Festival, намерен бережно сохранить суть первоисточника, но наполнить ее новыми смыслами. Первое выступление «Бойцовского клуба» планируется 23 февраля в частной филармонии «Триумф».

В пресс-службе «Триумфа» рассказали, что на сцену вернутся легендарные солисты прошлых лет, но основу труппы составят молодые и дерзкие танцовщики. 

Информационный обзор редакции. 16+

