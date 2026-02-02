Новая «Жизель», гала-концерт и секретная премьера: рассказываем, как Пермский балет будет праздновать свое столетие

В марте 2026 года зрителям собираются представить новую «Жизель» (12+) с новыми либретто и хореографией Алексея Мирошниченко и партитурой, которую дирижер Иван Худяков-Веденяпин дополнил ранее не звучавшими в России фрагментами музыки Адана. В пресс-службе театра рассказали, что связанные с музыкальным текстом открытия подтолкнули команду к переосмыслению балета.

В апреле представят гала-концерт, в котором найдут отражение разные этапы вековой истории Пермского балета и его особенность. В программе: номера современной хореографии и фрагменты «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Баядерки», «Раймонды», «Орфея» и других знаковых балетов.

С 15 по 26 апреля Пермский театр оперы и балета примет XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. В декабре балет готовит еще одну премьеру, ее название пока держат в секрете.

Также в планах юбилейной программы — гастроли в Ростове-на-Дону, Москве и Сочи, расширяющие географию выездных выступлений Пермского балета и продолжающие традицию культурного обмена.

