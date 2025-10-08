Конкурс артистов балета «Арабеск» будет посвящен 100-летию Пермского балета

Конкурсные выступления пройдут на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского в двух возрастных группах: младшей (13-17 лет) и старшей (18-25 лет). Во втором туре состоится конкурс современной хореографии, победители которого также получат звания лауреатов «Арабеска».

В пресс-службе театра оперы и балета рассказали, что конкурс «Арабеск» в 2026 году будет посвящен 100-летию Пермской балетной труппы. Ее история началась в 1926 году с постановки балета «Жизель». Кстати, его ждет реконструкция: в конце марта 2026 года Алексей Мирошниченко представит авторскую версию балета «Жизель» вместе с дирижером Иваном-Худяковым-Веденяпиным.

