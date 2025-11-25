Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Мастер-классы по лепке из глины и выставка искусства, созданного без рук: известна программа фестиваля «Преодоление»

В Перми 28 ноября пройдет финал открытого фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление».  В конкурсе в этом году будут участвовать больше 1700 человек — пришло около 600 заявок из 13 регионов России и 26 округов Пермского края.

ПДНТ «Губерния»/ВКонтакте

Фестиваль «Преодоление» пройдет в ПДНТ «Губерния», он будет включать конкурсную, обучающую и деловую программы. Планируется выставка-презентация сувенирной продукции инклюзивной мастерской «Будетляне», выставка «Искусство, созданное без рук», мастер-классы по лепке из глины и фотопозированию, консультации логопеда и психолога, творческая встреча с руководителем ансамбля жестовой песни «Поющие руки» Полиной Гладких.

В рамках фестиваля в «Губернии» будут работать интерактивная площадка Пермской краевой специальной библиотеки для слепых и площадка сказок театра «Светлячок». «Преодоление» завершится гала-концертом «Радуйся», на котором творческие номера представят лауреаты фестиваля.

Ранее мы рассказывали о том, что в шорт-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6» вошли 34 работы.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: