Мастер-классы по лепке из глины и выставка искусства, созданного без рук: известна программа фестиваля «Преодоление»

Фестиваль «Преодоление» пройдет в ПДНТ «Губерния», он будет включать конкурсную, обучающую и деловую программы. Планируется выставка-презентация сувенирной продукции инклюзивной мастерской «Будетляне», выставка «Искусство, созданное без рук», мастер-классы по лепке из глины и фотопозированию, консультации логопеда и психолога, творческая встреча с руководителем ансамбля жестовой песни «Поющие руки» Полиной Гладких.

В рамках фестиваля в «Губернии» будут работать интерактивная площадка Пермской краевой специальной библиотеки для слепых и площадка сказок театра «Светлячок». «Преодоление» завершится гала-концертом «Радуйся», на котором творческие номера представят лауреаты фестиваля.

Ранее мы рассказывали о том, что в шорт-лист фестиваля молодых кинематографистов «5.6» вошли 34 работы.

Информационный обзор редакции. 0+