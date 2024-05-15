Мировую премьеру «Снегурочки» покажет театр оперы и балета

В будущем сезоне 2024/2025 Пермский театр оперы и балета представит пять новых спектаклей. Будут и хрестоматийная классика, и знаковые произведения 20 века, и мировые премьеры, написанные по заказу театра. О планах оперного рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

Первая премьера пройдет 11 октября 2024 года, это будет «Пиковая дама» Чайковского в трактовке дирижера Михаила Татарникова и режиссера Владиславса Наставшевса. В марте 2025 года худрук московского Театра имени Пушкина Евгений Писарев и главный дирижер Пермской оперы Владимир Ткаченко выпустят премьеру «Царской невесты» Римского-Корсакова.

Балет в будущем сезоне покажет три премьеры, которые охватывают три столетия музыкального театра. 5 декабря зрителям представят авторскую версию «Сильвии» Делиба от руководителя труппы Алексея Мирошниченко и дирижера Ивана Худякова-Веденяпина. 5 апреля 2025 года театр продолжит цикл Стравинского, начатый оперой «Похождения повесы». Владимир Ткаченко продирижирует новой постановкой «Орфея» в хореографии Алексея Мирошниченко. 27 июня 2025 года в Перми покажут мировую премьеру балета «Снегурочка» Владимира Раннева и Вячеслава Самодурова.



Весной 2025 состоятся обменные гастроли Пермского театра оперы и балета и столичного театра Новая Опера. В Перми покажут спектакль «Война и мир. Наташа и Андрей» под управлением Тимура Зангиева. После Пермская опера привезет в Москву «Человеческий голосо» Франсиса Пуленка — моноспектакль Надежды Павловой в постановке Дмитрия Волкострелова и Владимира Ткаченко.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+