Еще два балета уйдут из репертуара театра оперы и балета

«Свадебку» написал в 1923 году Игорь Стравинский. Российская премьера балета прошла в Перми в 2012 году, постановщик и хореограф этой версии — Иржи Килиан (в мире постановка вышла 1982-м). The Second Detail — балет Уильяма Форсайта на музыку Тома Виллемса, его поставили в 1991 году. Впервые в России спектакль был показан в Перми в 2012 году. Оба балета на какое-то время ушли из репертуара, в 2022-м году показы возобновили, рассказали в пресс-службе театра.

Напомним, в ноябре в театре прошли последние показы английских одноактных билетов. Причина такая же — окончание действия лицензии.

Недавно мы рассказывали о том, что балет Евгения Панфилова представит премьеру, вдохновленную музыкой Альфреда Шнитке.

Информационный обзор редакции.