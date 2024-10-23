В оперном театре в последний раз пройдут показы английских балетов

В Пермском театре оперы и балета 5 и 6 ноября в последний раз пройдут показы английских балетов: «Зимние грезы», «Конькобежцы» и «Когда падал снег».

Вечер начнется с балетной миниатюры «Конькобежцы» сэра Фредерика Аштона, посвященной любимому зимнему развлечению — катанию на коньках, — которая создает праздничную атмосферу. Затем покажут «Когда падал снег» Дагласа Ли: спектакль в стиле нуар соединяет классический балет с современными движениями. Закроет вечер балетная драма по мотивам чеховских «Трех сестер» — «Зимние грезы» сэра Кеннета Макмиллана.

Как рассказали в пресс-службе театра, показы будут завершающими, так как на них кончается лицензия.

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