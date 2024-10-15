Балет Евгения Панфилова представит премьеру, вдохновленную музыкой Альфреда Шнитке

Театр «Балет Евгения Панфилова» представит 17 и 19 октября премьеру «Шнитке: Метаморфозы» (12+). Спектакль вдохновлен творчеством композитора XX века с устойчивой репутацией авангардиста. Альфреду Шнитке в 2024 году исполнилось бы 90 лет.

Куратор проекта и автор идеи — критик Лариса Барыкина. «Музыка этого композитора практически всегда показывает процесс. Процесс изменений и преобразований через контраст эмоциональных состояний, всегда движение от одной точки к другой. И главное в этом процессе – трансформации, метаморфозы…», — объяснила Лариса Барыкина.

Проект «Шнитке: Метаморфозы» состоит из двух отделений: «Тысячелетие пути» и «Фермата». Хореографами нового спектакля стали художественный руководитель «Балета Панфилова» Алексей Расторгуев и режиссер, создатель коллектива Libertatem Виктория Арчая. Они представляют молодое и среднее поколение с несхожими темпераментами и подходами.

Хореографы по-разному «видят» музыку Шнитке. Над «Тысячелетием пути» работала Виктория Арчая, спектакль поставлен на музыку Concerto Grosso № 1 Шнитке. Как рассказали в пресс-службе театра, это сочинение использовал когда-то Евгений Панфилов в спектакле «Бег». Алексей Расторгуев представит «Фермату» с возможностью самых широких зрительских трактовок.

Информационный обзор редакции.