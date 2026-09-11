Открытие нового здания галереи претендует на победу в номинации «Прорыв». В ней же представлен проект «100 друзей художника Виктора Лосева» Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова и открытие первого музея современного искусства М`АРТ в Оренбурге.

В номинации «Выставка» шесть проектов из Москвы, Архангельской области, Читы, Истры. Вместе с выставкой «Распаковка» Пермской галереи в финал вышли проекты «"Алиса, проснись!". Сказки Льюиса Кэрролла» в России от музея истории российской литературы имени В. И. Даля и «Свой человек. Владимир Гиляровский» от музея русского импрессионизма.

Победителей объявят в октябре в Перми. Торжественная церемония награждения состоится 16 октября на «Заводе Шпагина».

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