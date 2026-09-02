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Искусство

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Пять пермских проектов вошли в список номинантов «Музейного Олимпа»

В список номинантов Всероссийского конкурса «Музейный Олимп» — 2026 вошли пять проектов из Пермского края. В этом году в длинном списке 90 претендентов из 50 городов и сел России.

Пермская художественная галерея/Telegram

Пермский край представляют пять музейных проектов:

  • «Распаковка» Пермской художественной галереи в номинации «Выставка»
  • Детский музейный центр Пермского краеведческого музея в номинации «Музей — детям»
  • «В поисках Перпендикуляра» — арт-резиденция и выставка Алексея Сахнова, пермских художников и детей «Край» пространства «Тут» в номинации «Музейное событие»
  • Открытие нового здания Пермской государственной художественной галереи в номинации «Прорыв»
  • «Хроники Чердыни. Время Пармы» Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина в номинации «Экспозиция»

В сентябре экспертный совет конкурса определит короткий список номинантов. Победителей «Музейного Олимпа» назовут 16 октября на торжественной церемонии награждения в Перми.

Информационный обзор редакции.

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