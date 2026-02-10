«Не кантовать»: Пермская галерея завершила переезд всей коллекции в новое здание

Как сообщает «Новый компаньон», за полтора месяца галерея перевезла всю коллекцию — около 60 тыс. экспонатов. Для каждого из них выбрали индивидуальный способ перевозки, так как все предметы разные по размеру, весу, форме, материалам, хрупкости и другим параметрам. «Каждый упакованный предмет промаркирован: инвентарный номер, наименование предмета, вес, указания "верх", "низ", "осторожно, стекло", "не кантовать" и другая нужная информация. После прибытия на новое место ящики с музейными экспонатами какое-то время выдерживают закрытыми, чтобы установилось температурное равновесие и не образовался конденсат. После вскрытия ящиков и распаковки предметов хранители и реставраторы осматривают каждый экспонат, сверяют по актам состояние сохранности до и после перевозки», — цитирует издание директора Пермской галереи Юлию Тавризян.

Сейчас сотрудники галереи занимаются распаковкой экспонатов, оценкой их состояния после транспортировки и размещением в новых хранилищах. В новом здании есть современные фондохранилища с учетом требований к хранению различных коллекций. Параллельно в новом здании галереи монтируют экспозиции и выставки, готовясь к официальному открытию.

