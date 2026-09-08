В ЦГК собираются открыть выставку-продажу наивного искусства Анатолия Краева и Нины Горлановой

На выставке представят работы представителей двух совершенно разных художественных миров: Анатолия Краева и Нины Горлановой из частной коллекции Андрея и Надежды Агишевых.

Рынок наивного искусства и искусства аутсайдеров пока остается недооцененным по сравнению с «классическим» современным искусством. «При этом отдельные имена уже показывают уверенный рост цен и устойчивый интерес коллекционеров. Из-за специфики творчества художники живут вне арт-рынка, авторы дарят или теряют свои произведения. Поэтому каждая найденная работа — это уникальная возможность не только пополнить свою личную коллекцию, но и поспособствовать сохранению и популяризации наивного искусства и искусства аустайдеров», — рассказали в Центре городской культуры.

Кстати! Недавно в Пермской художественной галерее открылась последняя постоянная экспозиция: она посвящена народному искусству.

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