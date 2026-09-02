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Искусство

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Каждый узор и орнамент — послания с духовными ценностями: экспозиция с народным искусством Прикамья открывается в галерее

В Пермской художественной галерее готовятся открыть постоянную экспозицию «Народное искусство Прикамья». Планируется, что она будет доступна для посетителей с 5 сентября.

Пермская галерея/Telegram

Народное искусство основано на мифологическом отношении к миру. Каждый узор вышивки и ткачества, каждый мотив росписи, каждый орнамент резьбы — шифры, которые отсылают к духовным ценностям народа. Экспозиция объединяет и материальную, и духовную культуры, связанные с трудом человека, его представлениями об устройстве мира, о добре и зле.

Коллекция народного искусства галереи начала складываться с 1920-х годов после многочисленных экспедиций по разным районам Уральской области. Через 50 лет исследователи после путешествий по районам уже Пермской области обогатили собрания музея уникальными произведениями народной росписи и резьбы по дереву, обработки металла, керамики, ткачества и вышивки.

В постоянной экспозиции представлены основные виды народного искусства: резьба и роспись по дереву, узорное ткачество, набойка и вышивка, керамика, металл, домашняя утварь и предметы крестьянского интерьера.

Информационный обзор редакции. 0+

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