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Искусство

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В ЦГК представят искусство аутсайдеров из частной коллекции семьи Агишевых

Новый выставочный проект готовятся представить 11 июня в Центре городской культуры. Он будет называться «На первый взгляд» и объединит знаковые работы искусства аутсайдеров из частной коллекции Андрея и Надежды Агишевых.

Работа Валентины Пономаревой
Центр городской культуры/Telegram

Работа Валентины Пономаревой

На выставке представят работы шести непрофессиональных художников: Анны Аборкиной, Нины Горлановой, Мансура Закирова, Анатолия Краева, Кирилла Креста, Валентины Пономаревой. В Центре городской культуры рассказали, что большую часть коллекции искусства аутсайдеров составляют пермские авторы, через которых можно увидеть разнообразие художественных практик за границами профессионального мира.

Проект «На первый взгляд» станет первым событием в юбилейной программе ЦГК, которому в этом году исполняется десять лет.

Информационный обзор редакции. 12+

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