В ЦГК представят искусство аутсайдеров из частной коллекции семьи Агишевых

На выставке представят работы шести непрофессиональных художников: Анны Аборкиной, Нины Горлановой, Мансура Закирова, Анатолия Краева, Кирилла Креста, Валентины Пономаревой. В Центре городской культуры рассказали, что большую часть коллекции искусства аутсайдеров составляют пермские авторы, через которых можно увидеть разнообразие художественных практик за границами профессионального мира.

Проект «На первый взгляд» станет первым событием в юбилейной программе ЦГК, которому в этом году исполняется десять лет.

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