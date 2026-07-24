В Чердыни проведут фестиваль народных промыслов и ремесел

Программа будет популяризировать традиционные экологические промыслы. На мастер-классах гости освоят забытые техники ремесел: плетение лаптей и изделий из бересты и лозы, изготовление свистулек, игрушек и музыкальных дудочек, лепку из глины и отливку из эпоксидной смолы. Также можно будет создать панно и поделки из сухих растений или связать традиционные банные веники.

За образовательную часть возьмутся сотрудники Чердынского музея, которые проведут открытые лекции. Они расскажут о правилах заготовки лекарственных трав, ягод, грибов, сосновой шишки и чаги, а также покажут уникальные фондовые предметы быта, относящиеся к ремеслам Чердынского уезда.

Для детей откроют интерактивную площадку «Деревенское детство», а любители активного отдыха проверят свои силы в «Шишибарном поединке».

В музейном дворике будут представлены аутентичные торговые ряды с местными дарами леса: от травяных сборов до меда. На открытом воздухе также будет работать этно-кафетерий «Шиши-бар». В меню акцент сделают на блюда традиционной вегетарианской кухни.

Ранее мы уже сообщали, что Пермская Арт-резиденция запускает свой первый фестиваль.

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