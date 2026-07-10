Пермская Арт-резиденция запускает свой первый фестиваль

Культурное учреждение объявило о старте подготовки к своему первому фестивалю — «Арт-керамика», посвященному керамике и декоративно-прикладному искусству современности. Фестиваль планируют провести 1 и 2 августа в стенах резиденции.
Сейчас идет сбор заявок: Арт-резиденция ищет керамистов, мастеров по стеклу, дереву и бетону, специалистов по апсайклу, винтажу и созданию свечей, а также представителей других направлений этого художественного творчества.
В программу войдут две выставки, маркет изделий ручной работы, мастер-классы и творческие демонстрации, лекции и встречи с практикующими мастерами и художниками.
Недавно мы сообщали, чему будет посвящена новая выставка арт-пространства «Другие круги».
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