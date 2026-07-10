Пермская Арт-резиденция запускает свой первый фестиваль

Сейчас идет сбор заявок: Арт-резиденция ищет керамистов, мастеров по стеклу, дереву и бетону, специалистов по апсайклу, винтажу и созданию свечей, а также представителей других направлений этого художественного творчества.

В программу войдут две выставки, маркет изделий ручной работы, мастер-классы и творческие демонстрации, лекции и встречи с практикующими мастерами и художниками.

Недавно мы сообщали, чему будет посвящена новая выставка арт-пространства «Другие круги».

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