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Искусство

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ЦГК запускает серию профессиональных дискуссий

Центр городской культуры приведет в научную форму свой десятилетний опыт работы с креативными предпринимателями. Первый шаг к этой цели — запуск профессиональных дискуссий о креативных индустриях в Перми.

ЦГК / Telegram

Команда центра рассчитывает, что итогом проекта станут публицистические статьи и научные выводы о состоянии городской креативной индустрии и перспективах ее развития. В конце ноября планируется большой фестиваль городской культуры. 

Первая встреча серии состоится в центре 11 июля. Ее проведет руководитель Центра авторских экскурсий и культурных практик «Екбгуляем» Дмитрий Москвин. Он обсудит работу пермского блошиного рынка вместе с экспертами и объяснит, как это занятие может стать полноценным бизнесом, на какие города стоит ориентироваться и как блошиный рынок влияет на социальную и культурную среду города.

Недавно мы вспоминали внушительные достижения центра городской культуры за десять лет работы.

Информационный обзор редакции. 16+

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