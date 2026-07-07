ЦГК запускает серию профессиональных дискуссий

Центр городской культуры приведет в научную форму свой десятилетний опыт работы с креативными предпринимателями. Первый шаг к этой цели — запуск профессиональных дискуссий о креативных индустриях в Перми.
Команда центра рассчитывает, что итогом проекта станут публицистические статьи и научные выводы о состоянии городской креативной индустрии и перспективах ее развития. В конце ноября планируется большой фестиваль городской культуры.
Первая встреча серии состоится в центре 11 июля. Ее проведет руководитель Центра авторских экскурсий и культурных практик «Екбгуляем» Дмитрий Москвин. Он обсудит работу пермского блошиного рынка вместе с экспертами и объяснит, как это занятие может стать полноценным бизнесом, на какие города стоит ориентироваться и как блошиный рынок влияет на социальную и культурную среду города.
Недавно мы вспоминали внушительные достижения центра городской культуры за десять лет работы.
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