В микрорайоне Крохалева появился стометровый арт-объект

Девелопер «Брусника» предложил подросткам из близлежащих домов, художникам арт-группы «УХ» и графическому дизайнеру Александру Кошелеву добавить креатива и красок в строительное ограждение.
Подростки оставили на объекте теплые ассоциации со словом «дом». Чтобы перенести знаковые фразы на конструкцию, использовали трафареты. Работа отсылает к наследию поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова, который придавал своим стихам форму рисунков.
Яркие иллюстрации на стометровом заборе — работа рук графического дизайнера Александра Кошелева. Автор не понаслышке знает, какой уютной может быть Крохалевка — свои детские годы он провел в этом микрорайоне.
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Информационный обзор редакции.
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