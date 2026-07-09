В микрорайоне Крохалева появился стометровый арт-объект

Подростки оставили на объекте теплые ассоциации со словом «дом». Чтобы перенести знаковые фразы на конструкцию, использовали трафареты. Работа отсылает к наследию поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова, который придавал своим стихам форму рисунков.

Яркие иллюстрации на стометровом заборе — работа рук графического дизайнера Александра Кошелева. Автор не понаслышке знает, какой уютной может быть Крохалевка — свои детские годы он провел в этом микрорайоне.

Недавно мы показывали, какие новогодние маршруты появятся в Перми.

Информационный обзор редакции.